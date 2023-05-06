Билет артиста Юрия Шатунова на самолет из Москвы в Казань выставлен на «Авито» за 100 тысяч рублей

Билет с сохранившейся отрывной частью для совершения авиаперелета с именем бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова выставлен на продажу на торговой площадке «Авито» за 100 тысяч рублей. Об этом пишет «РИА Новости».
Продавец посадочного талона заявил, что он является подлинным, на нем указано место в эконом-классе. Шатунов в действительности мог приобрести билет на рейс из Москвы в Казань 16 января 2022 года, поскольку 17 числа там состоялся его концерт, который несколько раз был перенесен в связи с ограничениями, связанными с борьбой по распространению коронавирусной инфекции.
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