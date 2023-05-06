Билет артиста Юрия Шатунова на самолет из Москвы в Казань выставлен на «Авито» за 100 тысяч рублей

Продавец посадочного талона заявил, что он является подлинным, на нем указано место в эконом-классе. Шатунов в действительности мог приобрести билет на рейс из Москвы в Казань 16 января 2022 года, поскольку 17 числа там состоялся его концерт, который несколько раз был перенесен в связи с ограничениями, связанными с борьбой по распространению коронавирусной инфекции.