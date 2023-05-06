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Кристина Асмус оказалась на грани бедности после переезда

Общество
Кристина Асмус оказалась на грани бедности после переезда

Актриса Кристина Асмус поделилась со своими подписчиками переживаниями по поводу финансовых проблем.

Как сообщает издание The Voice Mag, звезда «Интернов» наконец-то смогла съехать от своего бывшего мужа Гарика Харламова в другое жилье. Финансовое состояние актриса оценила не очень хорошо, ведь теперь из-за начавшегося в квартире ремонта ей предстоит «экономить на всем».

«Из еды теперь максимум два кусочека колбаски. Экономим на всем, кроме идей!», - пожаловалась актриса.

В соцсетях Асмус появилась фотография, на которой видно скромный ужин и грустное лицо звезды. В описании к посту она попросила подписчиков помочь с поисками дизайнеров для обустройства интерьера в новой квартире.

Ранее Гарик Харламов впервые рассказал о своей новой девушке.
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