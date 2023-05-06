Кристина Асмус оказалась на грани бедности после переезда

Актриса Кристина Асмус поделилась со своими подписчиками переживаниями по поводу финансовых проблем.
Как сообщает издание The Voice Mag, звезда «Интернов» наконец-то смогла съехать от своего бывшего мужа Гарика Харламова в другое жилье. Финансовое состояние актриса оценила не очень хорошо, ведь теперь из-за начавшегося в квартире ремонта ей предстоит «экономить на всем».
«Из еды теперь максимум два кусочека колбаски. Экономим на всем, кроме идей!», - пожаловалась актриса.
В соцсетях Асмус появилась фотография, на которой видно скромный ужин и грустное лицо звезды. В описании к посту она попросила подписчиков помочь с поисками дизайнеров для обустройства интерьера в новой квартире.
Ранее Гарик Харламов впервые рассказал о своей новой девушке.