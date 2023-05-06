Кристина Асмус оказалась на грани бедности после переезда

Как сообщает издание The Voice Mag, звезда «Интернов» наконец-то смогла съехать от своего бывшего мужа Гарика Харламова в другое жилье. Финансовое состояние актриса оценила не очень хорошо, ведь теперь из-за начавшегося в квартире ремонта ей предстоит «экономить на всем».