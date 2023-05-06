Политик Владимир Рогов: Запорожская АЭС работает в штатном режиме

Политик подчеркнул, что необходимость вывоза персонала с территории объекта на данный момент отсутствует. Рогов также добавил, что на электростанции продолжают работать представители Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) – по словам политика, «формат их работы не меняется, – пишет «РИА Новости».