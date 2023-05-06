Политик Владимир Рогов: Запорожская АЭС работает в штатном режиме

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме. Об этом пишет «РИА Новости».
Политик подчеркнул, что необходимость вывоза персонала с территории объекта на данный момент отсутствует. Рогов также добавил, что на электростанции продолжают работать представители Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) – по словам политика, «формат их работы не меняется, – пишет «РИА Новости».
Ранее Владимир Рогов заявил, что ВСУ перебросили бронетехнику к линии соприкосновения в Запорожской области. Политик подчеркнул, что основная часть техники скрыта в подземных овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах на подконтрольной Киеву территории.