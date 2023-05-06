«РИА Новости»: Европа обвиняет СССР в развязывании Второй Мировой войны

В пятницу, 5 мая, в Афинах прошла конференция «Война, которая никогда не заканчивалась», где участники обсуждали холодную войну между США и Россией в 21-м веке, а также вспомнили вклад Греции во Вторую Мировую войну в связи с приближающимся Днем Победы.