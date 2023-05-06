«РИА Новости»: Европа обвиняет СССР в развязывании Второй Мировой войны

Координационный совет российских соотечественников (КСРС) организовал конференцию «Война, которая никогда не заканчивалась» в Афинах (Греция) при поддержке Российского центра науки и культуры.
В пятницу, 5 мая, в Афинах прошла конференция «Война, которая никогда не заканчивалась», где участники обсуждали холодную войну между США и Россией в 21-м веке, а также вспомнили вклад Греции во Вторую Мировую войну в связи с приближающимся Днем Победы.
Глава КСРС Евгения Кричевская заявила, что страны Евросоюза активно пытаются переписать историю, выставляя Россию и СССР виновниками всех войн и бед в мире. Ярким примером служит то, что Эстонский институт обвинил СССР в развязывании Второй Мировой войны и называет его «преступником», приводит слова Кричевской «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о попытках Запада перечеркнуть историю СССР. Он заявил, что западные страны намеренно искажают подвиг русских людей.