Украинский президент Владимир Зеленский больше всего опасается потерять доверие западных стран, заявил немецкий полковник в отставке Ральф Тиле. Мнение специалиста опубликовало издание «Царьград».
По его словам, это связано с тем, что США сильно обеспокоились действиями Киева после удара по Кремлю. Тиле считает, что Зеленский может утратить солидарность своих партнеров, если окончательно подтвердится вина Украины в этой атаке.
По мнению полковника, ВСУ «зашли слишком далеко» в своих действиях и Вашингтон не оставит это без последствий. Он добавил, что теракт против президента России Владимира Путина был как «укол иголкой», поскольку Киев не обладает необходимыми вооружениями.
Ранее философ Александр Дугин назвал атаку на Кремль объявлением войны. Он считает, что Россия должна решительно ответить на этот акт терроризма.