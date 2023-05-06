Названы пять возможных причин того, что у вас не получается похудеть

Издание «Правила Жизни» пообщалось с врачом-эндокринологом Ангелиной Водолазкой и выяснило пять возможных причин того, что у вас не получается похудеть.
Гормональные изменения в вашем организме влияют не только на эмоциональное состояние, но и на ваш вес. Инсулинорезистентность и гипотиреоз могут помешать вашему похудению и неприятно отразиться на вашем здоровье.
Низкокалорийные диеты мешают вашему сбросу веса, ведь человек, особенно не привычный к такому рациону, имеет свойство срываться и начинать неконтролируемо есть все подряд. Меняйте свою еду на полезную плавно.
Качество поглощаемой еды тоже очень многое значит. Соблюдайте витаминный баланс, считайте БЖУ и питайтесь, по возможности, разнообразно.
Культ вашей еды тоже может помешать вам в сбросе веса. Сладкоежкам и любителям соленого особенно рекомендуется пересмотреть свой рацион.
Ежедневные взвешивания и завышенные ожидания могут смутить вас на пути похудения. Не сдавайтесь и идите до конца, ведь не у всех получается быстро терять так нужные килограммы.
Ранее американские диетологи опровергли три самых популярных мифа про еду.