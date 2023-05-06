Политик Владимир Рогов: Киев перебросил бронетехнику к линии соприкосновения на Запорожье

Ранее Владимир Рогов рассказал о частичном вывозе жителей Запорожской области из прифронтовой зоны. Политик отметил, что всего планируется перевезти порядка 70 тысяч человек. Место размещения вывозимых жителей определено в Бердянске, власти Крыма и Ростовской области предложили свою помощь в размещении людей на своих территориях.