Политик Владимир Рогов: Киев перебросил бронетехнику к линии соприкосновения на Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины перебросили к линии соприкосновения в Запорожскую область бронетехнику. Об этом пишут «РИА Новости».
Рогов отметил, что основная часть машин ВСУ скрыта в подземных овощехранилищах на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области в Ореховском и Гуляйпольском районах. Политик также подчеркнул, что Украина разместила на передовой многотысячную группировку войск.
Ранее Владимир Рогов рассказал о частичном вывозе жителей Запорожской области из прифронтовой зоны. Политик отметил, что всего планируется перевезти порядка 70 тысяч человек. Место размещения вывозимых жителей определено в Бердянске, власти Крыма и Ростовской области предложили свою помощь в размещении людей на своих территориях.