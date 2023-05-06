Экономист Хазин: Решать судьбу американской элиты будет Путин

Аналитик Михаил Хазин предоставил прогноз развития политической ситуации в США. Мнение эксперта опубликовало издание «Царьград».
Он считает, что «кормовая база» Вашингтона значительно уменьшилась с тех пор, как правили Джордж Буш-младший и Барак Обама. В настоящее время руководство страны не имеет возможности вкладывать ресурсы в таких объемах, что приводит к ужесточению внутренней борьбы.
Хазин утверждает, что обострение борьбы внутри Америки может побудить элиту к поиску поддержки. В ближайшее время некоторые влиятельные американцы могут отправиться на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, считает эксперт.
Хазин говорит, что силы, которые могут потерять власть, готовы искать союзников где угодно. Если какая-то группа в США начнет проигрывать, она может обратиться за поддержкой к России, Китаю или даже Ирану в поисках ресурсов.
Ранее американский финансист Илон Маск заявил, что дефолт в США неизбежен. Он считает это событие «вопросом времени».