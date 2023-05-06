«Мы изумительно травоядные»: Главред RT Маргарита Симоньян высказалась о пополнении списка иноагентов

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала признание журналистов «Фонда борьбы с коррупцией»✱ Марии Певчих* и Георгия Албурова* иноагентами на территории России.
Все люди вокруг понимали и понимают, что Певчих* и Албуров* уже давно были государственными изменниками и их надо было еще годы назад судить по соответствующей 275 статье УК РФ. Однако их признали иноагентами только в пятницу, 5 мая, несмотря на то, что Певчих* и Албуров* сами называли себя госизменниками и судить их надо было давным-давно.
«Мы изумительно травоядные», - резюмировала Симоньян в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что журналистов ФБК, а также певицу Марию Максакову* признали иноагентами на территории РФ по решению министерства юстиции. Также организация ПЕН-клуб была внесена в этот реестр.
*Признаны иноагентами на территории РФ
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация