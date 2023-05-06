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«Мы изумительно травоядные»: Главред RT Маргарита Симоньян высказалась о пополнении списка иноагентов

Общество
«Мы изумительно травоядные»: Главред RT Маргарита Симоньян высказалась о пополнении списка иноагентов

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала признание журналистов «Фонда борьбы с коррупцией»✱ Марии Певчих* и Георгия Албурова* иноагентами на территории России.

Все люди вокруг понимали и понимают, что Певчих* и Албуров* уже давно были государственными изменниками и их надо было еще годы назад судить по соответствующей 275 статье УК РФ. Однако их признали иноагентами только в пятницу, 5 мая, несмотря на то, что Певчих* и Албуров* сами называли себя госизменниками и судить их надо было давным-давно.

«Мы изумительно травоядные», - резюмировала Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что журналистов ФБК, а также певицу Марию Максакову* признали иноагентами на территории РФ по решению министерства юстиции. Также организация ПЕН-клуб была внесена в этот реестр.

*Признаны иноагентами на территории РФ

  • ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация
иноагенты минюст маргарита симоньян
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