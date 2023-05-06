Послы Армении и Соединенных Штатов Америки в РФ провели двустороннюю встречу

Ранее сообщалось о намерении властей Соединенных Штатов Америки выделить более 17 миллионов долларов Армении. Средства будут направлены на так называемое «укрепление информационного поля» страны. Программа нацелена на обмен опытом в сфере медиа между Вашингтоном и Ереваном.