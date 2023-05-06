Послы Армении и Соединенных Штатов Америки в РФ провели двустороннюю встречу

Армения заявила о прошедшей встрече посла страны Вагаршака Арутюняна со своей американской коллегой Линн Трейси в Москве. Дипломаты провели разговор пятого мая. Об этом пишут «РИА Новости».
Стороны обсудили развитие ситуации и вопросы стабильности на Южном Кавказе, отношения Еревана и Баку и проблемы урегулирования вооруженного конфликта в Карабахе. Арутюнян и Трейси подчеркнули необходимость выполнения положений Трехсторонней декларации (Армении, Азербайджана и России) от девятого ноября 2020 года.
Ранее сообщалось о намерении властей Соединенных Штатов Америки выделить более 17 миллионов долларов Армении. Средства будут направлены на так называемое «укрепление информационного поля» страны. Программа нацелена на обмен опытом в сфере медиа между Вашингтоном и Ереваном.