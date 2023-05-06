Названы пять вредных привычек, вызывающих раннюю седину

Издание The Voice Mag выяснило, какие вредные привычки могут вызвать у вас возникновение ранней седины.
Если ваш рацион не сбалансирован, то ждите первую седину на висках. Организм, испытывающий нехватку меди, йода, железа и омега-3 может продемонстрировать раннюю потерю пигмента в волосах.
Курение и так в целом вещь крайне вредная, но немецкие ученые установили, что сигареты еще ускоряют возникновение седины в волосах. Медики советуют бросать эту вредную привычку как можно скорее.
Дешевая краска вредит структуре локонов и цвету волос. Либо не экономьте на себе и своей красоте, либо обратитесь к профессионалам своего дело и сходите в салон.
Редкая диспансеризация может дать проскользнуть мимо вашего внимания заболевания щитовидной железы. Как выяснили врачи, проблемы с щитовидкой могут вызывать раннюю седину.
Стресс и эмоциональные переживания вредят не только вашему психическому здоровью, но и заставляют чахнуть ваши прекрасные волосы. Следите за своим состоянием и не давайте седине победить вас.
Ранее стало известно симптомом чего может быть преждевременная седина.