Политик Владимир Рогов рассказал о процессе частичного вывоза жителей Запорожья из прифронтовой зоны

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о частичном вывозе жителей прифронтовых населенных пунктов Запорожья. По заявлениям политика, планируется вывезти около 70 тысяч человек.
Перемещение детей осуществляется силами МЧС в сопровождении полиции. Рогов подчеркнул, что место размещения жителей региона уже определено в Бердянске, все необходимое обслуживание уже предоставлено. Каждому единоразово будет выплачено по 10 тысяч рублей.
Политик также сообщил, что пока власти Запорожской области не обращались за помощью к коллегам из других регионов. Тем не менее, Республика Крым и Ростовская область изъявили желание помочь в размещении жителей Запорожья на своих территориях.
Ранее сообщалось о намерении киевского режима затопить левобережную часть Запорожья для наступления своих войск. Уровень воды на Каховском водохранилище приближается к критической отметке.