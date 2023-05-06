Врач Поздняков рассказал об опасных последствиях кори

Он отметил, что перенесенные заболевания являются сильным иммуносупрессивным фактором, что значительно снижает иммунитет. Люди, переболевшие корью, могут легко заболеть даже теми недугами, к которым у них ранее был выработан иммунитет. Поздняков подчеркнул, что корь требует серьезного карантина, так как является самой заразной из всех известных инфекций. Он отметил, что показатель заразности составляет 100%, что означает, что при контакте заболеванием неизбежно. Поэтому при кори применяются самые жесткие карантинные меры, когда даже один случай заболевания может привести к закрытию всего здания.