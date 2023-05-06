Следствие арестовало сотни миллионов рублей на счетах Елены Блиновской

Следственный комитет сообщил, что произвел арест счетов блогера Елены Блиновской и ее мужа. На счетах супругов были обнаружены сотни миллионов рублей, сообщает сайт агентства РИА Новости.
Аресту подверглись четыре счета Блиновской и два, которые принадлежат ее партнеру. Сообщается, что счета были открыты в «Альфа-Банке», «МТС Банке», «Севрегазбанке», «Фора-Банке» и «Российском сельскохозяйственном банке».
«Сумма арестованных денежных средств составляет сотни млн рублей в различной валюте», - заявил собеседник издания.
Ограничительные меры были предприняты в связи с обвинением блогера в уклонении от уплаты налогов суммой около 1 млрд рублей.
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