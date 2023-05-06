Следствие арестовало сотни миллионов рублей на счетах Елены Блиновской

Аресту подверглись четыре счета Блиновской и два, которые принадлежат ее партнеру. Сообщается, что счета были открыты в «Альфа-Банке», «МТС Банке», «Севрегазбанке», «Фора-Банке» и «Российском сельскохозяйственном банке».