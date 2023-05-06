Дания и Германия отправят Украине дополнительные «Леопарды»

Берлин и Осло передадут Киеву десятки устаревших «Леопардов» в ближайшее время. Об этом сообщает издание BBC.
Согласно СМИ, ссылающимся на министра обороны Троэльса Лунда Поульсена, Дания и Германия начнут отправку 80 танков Leopard 1 до 1 июня. Отмечается, что Поульсен и глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус посетили украинских военных, проходящих обучение на «Леопардах» неподалеку от Берлина.
По словам Поульсена, несмотря на то, что эти танки сняты с вооружения, они остаются боеспособными и обладают хорошей проходимостью и стрелковыми возможностями.
«Украине нужно получить много танков, и 80 Leopard 1 – это очень большой вклад», - отметил глава датского Минобороны.
Ранее израильский эксперт Яков Кедми дал советы по уничтожению немецкой техники. Он считает, что российские танки Т-90 прорыв с легкостью смогут уничтожать немецких котов.