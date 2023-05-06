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Дипломат Константин Гаврилов заявил о подготовке Москвой ответа на атаку Кремля беспилотниками

Политика
Дипломат Константин Гаврилов заявил о подготовке Москвой ответа на атаку Кремля беспилотниками

Российский дипломат Константин Гаврилов рассказал, каким должен быть ответ Москвы на попытку атаковать Кремль неизвестными беспилотниками, которая была совершена в ночь на 3 мая.

Кремль ведет работу над тем, чтобы реализовать достойный ответ на действия Киева и его союзников, которые организовали атаку на Кремль. В этом случае стоит прислушаться к председателю Госдумы Вячеславу Володину, который заявил, что ответ Москвы должен отбивать у противников желание повторять подобные действия, заявил Гаврилов в эфире «Россия-24».

Однако он отметил, что слова бывшего гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что ответом на атаку беспилотников должно стать применение ядерного оружия, являются неуместными.

Ранее сообщалось, что 3 мая над Кремлем были сбиты две беспилотника. В момент совершения атаки в крепости не было Владимира Путина. После инцидента Киев и Вашингтон заявили, что не причастны к этому и не знают настоящих виновников.
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