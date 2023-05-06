Откровенная фотосессия балерины Волочковой взбудоражила публику

Издание The Voice Mag сообщает, что танцовщица, в ходе своего отпуска решила продемонстрировать свои навыки растяжки прямо в Балийском лесу. Закинув ногу на ветку дерева, она сфотографировалась и выложила кадры в свою соцсеть. Отмечается, что фотографии получились крайне эпатажными и спорными, ведь балерина была одета только в купальник.