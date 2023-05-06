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Откровенная фотосессия балерины Волочковой взбудоражила публику

Общество
Откровенная фотосессия балерины Волочковой взбудоражила публику

Артистка балета Анастасия Волочкова ошарашила фанатов своей новой фотосессией в лесах на Мальдивах.

Издание The Voice Mag сообщает, что танцовщица, в ходе своего отпуска решила продемонстрировать свои навыки растяжки прямо в Балийском лесу. Закинув ногу на ветку дерева, она сфотографировалась и выложила кадры в свою соцсеть. Отмечается, что фотографии получились крайне эпатажными и спорными, ведь балерина была одета только в купальник.

Фанаты артистки приняли фотосессию с критикой.

«Я не против шпагатов на фото, но ракурс... тушите свет», - пишут в комментариях под публикацией балерины.

Ранее был анонсирован мультфильм про Анастасию Волочкову и блогера Таню Тузову.
анастасия волочкова фотосессия мальдивы
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