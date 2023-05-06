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Власти Германии разрешили размещать украинскую символику на мемориалах победы

Политика
Власти Германии разрешили размещать украинскую символику на мемориалах победы

Немецкий суд снял запрет на размещение украинских флагов на советских мемориалах, но сохраняет запрет на размещение российских флагов, георгиевских ленточек и атрибутики с символикой «Z» и «V». Об этом сообщает «MK.RU».

Эти ограничения распространяются на советские мемориалы в Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде. Ранее украинские флаги также были запрещены. Как отмечает радио Берлин-Бранденбург, полиция может обжаловать это решение административного суда в Высшем административном суде Берлина и Бранденбурга.

В прошлом году в День Победы советские, российские и украинские флаги были запрещены на мемориале в Трептов-парке в Берлине, куда традиционно приходят тысячи русскоговорящих жителей.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Германию для встречи с канцлером германии Олафом Шольцем. Визит запланирован на 13 мая.
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