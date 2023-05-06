Власти Германии разрешили размещать украинскую символику на мемориалах победы

Немецкий суд снял запрет на размещение украинских флагов на советских мемориалах, но сохраняет запрет на размещение российских флагов, георгиевских ленточек и атрибутики с символикой «Z» и «V». Об этом сообщает «MK.RU».
Эти ограничения распространяются на советские мемориалы в Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде. Ранее украинские флаги также были запрещены. Как отмечает радио Берлин-Бранденбург, полиция может обжаловать это решение административного суда в Высшем административном суде Берлина и Бранденбурга.
В прошлом году в День Победы советские, российские и украинские флаги были запрещены на мемориале в Трептов-парке в Берлине, куда традиционно приходят тысячи русскоговорящих жителей.
Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Германию для встречи с канцлером германии Олафом Шольцем. Визит запланирован на 13 мая.