Власти Германии разрешили размещать украинскую символику на мемориалах победы

Эти ограничения распространяются на советские мемориалы в Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде. Ранее украинские флаги также были запрещены. Как отмечает радио Берлин-Бранденбург, полиция может обжаловать это решение административного суда в Высшем административном суде Берлина и Бранденбурга.