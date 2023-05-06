Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с комиссией Евросоюза реформы для вступления страны в объединение

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Венецианской комиссией для урегулирования вопросов касательно факторов вступления Киева в Евросоюз.
В пятницу, 5 мая, Зеленский встретился с представителями Венецианской комиссии в рамках переговоров о действиях Украины для вступления в Евросоюз. Президент поблагодарил комиссию за предоставление статуса кандидата в ЕС, а также обсудил с дипломатами вопросы, связанные с европейскими реформами. Последние предполагается ввести на территории Украины для того, чтобы не потерять статус кандидата в ЕС и в дальнейшем стать его членом, говорится в официальном сообщении на сайте офиса Зеленского.
Ранее сообщалось, что президент рассказал о намерении создать Фонд для частных и государственных инвестиций, которые пойдут на восстановление инфраструктуры и экономики Украины. Также в рамках работы над Фондом будут рассматриваться бизнес-инвестиции.