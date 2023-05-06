Философ Дугин: Запад объявил войну России

Он также отметил, что это не атака со стороны Украины, а со стороны коллективного Запада, стран НАТО и США, и что сейчас необходимо ответить на атаку по столице России. Он подчеркнул, что реакцию на данное событие должен определить Верховный главнокомандующий, но игнорировать случившееся нельзя.