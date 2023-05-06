Философ Дугин: Запад объявил войну России

Философ Александр Дугин заявил, что Россия фактически находится в состоянии войны после атаки вражеских беспилотников на Кремль. Об этом сообщает издание «Царьград».
Согласно его мнению, игнорирование данного события эквивалентно капитуляции, поскольку это фундаментальное объявление войны, которой мы пытались избежать и не замечать. Дугин подчеркнул, что данный налет был направлен на президента России Владимира Путина и призван показать, что система ПВО России не всесильна.
Он также отметил, что это не атака со стороны Украины, а со стороны коллективного Запада, стран НАТО и США, и что сейчас необходимо ответить на атаку по столице России. Он подчеркнул, что реакцию на данное событие должен определить Верховный главнокомандующий, но игнорировать случившееся нельзя.
Если Россия «проглотит» этот акт агрессии, то это будет означать, что противник имеет право бить по ядерной державе, её сердцу и осуществлять прямые атаки на президента. В итоге, согласно мнению Дугина, Запад объявил войну, пытаясь ударить по Кремлю, стране и Москве, и не признать это эквивалентно поднятию белого флага.
Ранее Дугин высказался об отношении Запада к ЧВК «Вагнер». Он считает, что Запад направил все свои силы на борьбу с «оркестром».