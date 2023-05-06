Певец Сергей Жуков рассказал о своей истории любви

По его словам, именно в тот момент он и понял, что хочет провести всю оставшуюся жизнь с этой девушкой. Особенно певца впечатлило, когда Регина заставила его спасать брошенного на улице котенка. Завоевать ее благосклонность стало для него главной задачей.