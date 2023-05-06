Певец Сергей Жуков рассказал о своей истории любви

Участник легендарной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о своей истории знакомства со своей второй женой, солисткой группы «Сливки» Региной Бурд.
Как сообщает издание The Voice Mag, знакомство звездной пары произошло во время гастролей. Тогда, совместный концерт двух групп был отменен, и все отправились в ресторан. В тот момент Сергей не впечатлил свою будущую возлюбленную.
«А потом она сказала, что не оставит свой номер телефона…», - сказал Жуков.
По его словам, именно в тот момент он и понял, что хочет провести всю оставшуюся жизнь с этой девушкой. Особенно певца впечатлило, когда Регина заставила его спасать брошенного на улице котенка. Завоевать ее благосклонность стало для него главной задачей.
«Она больше никогда не останется одна», - резюмировал Жуков.
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