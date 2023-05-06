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Тренер Миодраг Божович обвинил судейство РПЛ в продажности

Спорт
Тренер Миодраг Божович обвинил судейство РПЛ в продажности

Югославский тренер Миодраг Божович раскритиковал судейство Российской Премьер-лиги. По его мнению, оно является некачественным и мешает российским игрокам.

Арбитры РПЛ зачастую допускают массу ошибок, иногда намеренно, иногда – нет. Это является одной из причин, почему российские клубы и игроки редко добиваются успеха за пределами Родины, приводит слова Божовича Sport24.

Он отметил, что в последнее время российские судьи намеренно ошибаются во время матчей с одним из клубов РПЛ, однако название команды он не раскрыл.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Зенита» Игорь Денисов призвал российские клубы и их спонсоров обратить внимание на необходимость развития детского и юношеского футбола в России. По мнению Денисова, клубы предпочитают зарубежных легионеров вместо российских игроков с потенциалом.
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