Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продолжении турецких операций на границе с Сирией и Ираком

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны ожидают подходящего момента для продолжения военных операций на границе с Сирией и Ираком. По словам политика, трансграничные операции ВС Турции «не закончены».
Эрдоган также призвал своего главного соперника на предстоящих выборах президента Турции Кемаля Кылычдароглу признать Рабочую Партию Курдистана террористической группировкой. Президент не упустил момента напомнить своему политическому конкуренту, что тот до сих пор не высказывался по поводу статуса РПК и в своем обращении попросил его сделать это, – пишет «РИА Новости».
Ранее контр-адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз призвал турецкие власти выйти из состава Североатлантического альянса. Эксперт предупредил, что страна может быть втянута блоком в украинский кризис и конфликт в Тихом океане.