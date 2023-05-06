Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продолжении турецких операций на границе с Сирией и Ираком

Эрдоган также призвал своего главного соперника на предстоящих выборах президента Турции Кемаля Кылычдароглу признать Рабочую Партию Курдистана террористической группировкой. Президент не упустил момента напомнить своему политическому конкуренту, что тот до сих пор не высказывался по поводу статуса РПК и в своем обращении попросил его сделать это, – пишет «РИА Новости».