Экс-игрок «Зенита» Игорь Денисов призвал российские компании и РПЛ отказаться от легионеров

Российский футболист и бывший игрок «Зенита» Игорь Денисов призвал клубы Российской Премьер-лиги отказаться от зарубежных игроков в пользу российских.
По мнению Денисова, сейчас детский футбол в России переживает не лучшие времена в связи с тем, что все деньги компаний и клубов тратятся на легионеров, а не на развитие молодежного и детского футбола. Клубы должны забыть про зарубежных игроков и развивать детский футбол, чтобы потом брать этих футболистов в свои команды, а не искать их в других странах, приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал массовый отъезд легионеров из России после начала специальной военной операции. По словам игрока, легионеры, зарабатывающие деньги в России и при этом оскорбляющие ее, ведут себя не по-мужски, особенно, когда уезжают из страны.