Экс-игрок «Зенита» Игорь Денисов призвал российские компании и РПЛ отказаться от легионеров

По мнению Денисова, сейчас детский футбол в России переживает не лучшие времена в связи с тем, что все деньги компаний и клубов тратятся на легионеров, а не на развитие молодежного и детского футбола. Клубы должны забыть про зарубежных игроков и развивать детский футбол, чтобы потом брать этих футболистов в свои команды, а не искать их в других странах, приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».