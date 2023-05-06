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Художник Никас Сафронов призвал перезахоронить тело модельера Вячеслава Зайцева на Новодевичьем кладбище

Общество
Художник Никас Сафронов призвал перезахоронить тело модельера Вячеслава Зайцева на Новодевичьем кладбище

Художник Никас Сафронов заявил, что модельер Вячеслав Зайцев должен был быть похоронен на другом кладбище. Об этом пишет KP.RU.

Сафронов считает, что такой человек как Зайцев должен быть погребен в центре Москвы. По словам художника, модельер и сам желал, чтобы его тело было захоронено на Новодевичьем кладбище. Никас Сафронов счел решение провести похороны в Щелково «странным и опрометчивым», однако ситуацию возможно изменить только при согласии родственников Зайцева.

Ранее сообщалось, что российская артистка Лариса Гузеева раскритиковала звездных коллег за высказывание соболезнований в связи с уходом из жизни модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина через социальные сети. Телеведущая считает, что такие видеообращения выглядят неискренними.
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