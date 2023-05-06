Художник Никас Сафронов призвал перезахоронить тело модельера Вячеслава Зайцева на Новодевичьем кладбище

Сафронов считает, что такой человек как Зайцев должен быть погребен в центре Москвы. По словам художника, модельер и сам желал, чтобы его тело было захоронено на Новодевичьем кладбище. Никас Сафронов счел решение провести похороны в Щелково «странным и опрометчивым», однако ситуацию возможно изменить только при согласии родственников Зайцева.