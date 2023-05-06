В Техасе горит нефтеперерабатывающий завод Shell

В Америке, недалеко от Хьюстона в штате Техас произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода корпорации Shell.
Как сообщает сайт издания РИА Новости, начался пожар в 14:54 по местному времени. Причины возгорания на территории НПЗ не уточняются. Сообщается о двух пострадавших. Все работники предприятия были эвакуированы. По сообщениям очевидцев перед пожаром со стороны завода прозвучал сильный взрыв.
Ранее, пожарные из МЧС России по Свердловской области ликвидировали пожар площадью 4000 кв. метров на складах в Екатеринбурге. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.