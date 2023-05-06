В Техасе горит нефтеперерабатывающий завод Shell

Как сообщает сайт издания РИА Новости, начался пожар в 14:54 по местному времени. Причины возгорания на территории НПЗ не уточняются. Сообщается о двух пострадавших. Все работники предприятия были эвакуированы. По сообщениям очевидцев перед пожаром со стороны завода прозвучал сильный взрыв.