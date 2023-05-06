Украина создаст Фонд для частных и государственных инвестиций

Киев планирует создать инвестиционный фонд, который будет состоять из частных и государственных капиталов. Это решение было принято для дальнейшего развития Украины в экономическом плане. В том числе для того, чтобы реализовать различные бизнес-проекты, которые также положительно поспособствуют восстановлению страны. Фонд будет создан совместно с компанией BlackRock, которая занимается управлением активов, заявил Зеленский в своих социальных сетях.