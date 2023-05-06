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Украина создаст Фонд для частных и государственных инвестиций

Экономика
Украина создаст Фонд для частных и государственных инвестиций

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах Киева по инвестиционному развитию страны. В этом Украине поможет американская компания BlackRock.

Киев планирует создать инвестиционный фонд, который будет состоять из частных и государственных капиталов. Это решение было принято для дальнейшего развития Украины в экономическом плане. В том числе для того, чтобы реализовать различные бизнес-проекты, которые также положительно поспособствуют восстановлению страны. Фонд будет создан совместно с компанией BlackRock, которая занимается управлением активов, заявил Зеленский в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о прогрессе в поиске союзников Украины. По словам президента, все больше стран помогают Киеву в финансовом и военном плане. Он отметил, что таким образом «мир защищает сам себя».
Украина экономика инвестиции бизнес владимир зеленский
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