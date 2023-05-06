Пиво оказалось секретом здоровья 104-летней долгожительницы

Инсерра, любительница шоппинга и азартных игр, вышла замуж за своего мужа Винсента в 1944 году. Пара познакомилась, когда ей было всего 18, муж скончался в возрасте 68 лет. Пенсионерка, которой недавно исполнилось 104, рассказала, что в ее диету входят крабы, пепперони, овощи, шпинат и бокал пива или вермута на ночь. Сейчас у женщины четверо детей, восемь внуков и девять правнуков. Отмечается, что она дважды смогла справиться с коронавирусом.

