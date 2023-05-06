Эксперт рассказал, как правильно ложиться спать если вы «сова»

Психолог Лиза Штраусс пообщалась с изданием The Washington Post и поделилось советами о правильном сне, если ваш режим активности «сова».
Тяжелый подъем для людей с другим графиком сна всегда был темой для споров и обсуждений. Но что же делать, если ваша работа не позволяет вам поспать пару лишних часиков? Вот четыре совета по правильному отходу ко сну:
Прекратите «сидеть» в телефоне и ноутбуке перед сном. Синий цвет экрана замедляет ваш биологический ритм и вызывает активность мозга. Бессонница одна из главных причин недосыпа.
Начните спать в полной темноте. Для этого достаточно купить шторы с эффектом Blackout или же просто перекрывать доступ солнца через окно. Яркий свет мешает выработке мелатонина, отвечающего за ваш отдых во время сна.
Начните пропивать курс мелатонина, если ваш лечащий врач одобрит. Важнейший гормон сна помогает плавно входить и выходить из фаз сна и повышает ваш ночной комфорт.
Просыпайтесь уже со светом. Если ваш биологический ритм заставляет вас вставать в 11 часов утра, то заводите будильник на 9 часов утра, включайте свет и ложитесь спать обратно. Попробуйте, и привыкнув ваше пробуждение станет намного проще.
Ранее врач выяснил, что обильное потоотделение во сне является признаком рака.