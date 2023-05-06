В Швейцарии назвали нарушением нейтралитета выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте

Украина пытается нарушить нейтралитет Швейцарии, чтобы заставить ее спонсировать Киев оружием и боеприпасами. Неоднократные попытки воздействия украинского правительства на потенциального союзника ни к чему не привели, и Зеленский намерен выступить на заседании Национального совета Швейцарии, чтобы напрямую обратиться к депутатам и надавить на них для получения необходимой финансовой и военной поддержки, заявил Эши в своем аккаунте в Twitter*.