Депутат швейцарской народной партии (SVP) Томас Эши высказался против выступления президента Украины Владимира Зеленского на предстоящем собрании парламентариев Швейцарии.
Украина пытается нарушить нейтралитет Швейцарии, чтобы заставить ее спонсировать Киев оружием и боеприпасами. Неоднократные попытки воздействия украинского правительства на потенциального союзника ни к чему не привели, и Зеленский намерен выступить на заседании Национального совета Швейцарии, чтобы напрямую обратиться к депутатам и надавить на них для получения необходимой финансовой и военной поддержки, заявил Эши в своем аккаунте в Twitter*.
Ранее сообщалось, что Зеленский посетил Финляндию и Нидерланды. Он встретился с политиками из Швеции, Дании, Исландии и провел переговоры в Хельсинки и Гааге касательно текущей политической ситуации.
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