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В Швейцарии назвали нарушением нейтралитета выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте

Политика
В Швейцарии назвали нарушением нейтралитета выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте

Депутат швейцарской народной партии (SVP) Томас Эши высказался против выступления президента Украины Владимира Зеленского на предстоящем собрании парламентариев Швейцарии.

Украина пытается нарушить нейтралитет Швейцарии, чтобы заставить ее спонсировать Киев оружием и боеприпасами. Неоднократные попытки воздействия украинского правительства на потенциального союзника ни к чему не привели, и Зеленский намерен выступить на заседании Национального совета Швейцарии, чтобы напрямую обратиться к депутатам и надавить на них для получения необходимой финансовой и военной поддержки, заявил Эши в своем аккаунте в Twitter*.

Ранее сообщалось, что Зеленский посетил Финляндию и Нидерланды. Он встретился с политиками из Швеции, Дании, Исландии и провел переговоры в Хельсинки и Гааге касательно текущей политической ситуации.

*Заблокирован на территории РФ
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