Режим повышенной готовности ввели в некоторых районах Удмуртии из-за патогенного птичьего гриппа

Пресс-служба главы Удмуртии Александра Бречалова и правительства республики сообщила о введении режима повышенной готовности в связи с обнаружением вируса птичьего гриппа высокой патогенности. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Режим установлен на территории Глазова и ближайших населенных пунктов. До этого на территории Южного озера были обнаружены трупы чаек. Водоем и его окрестности были ограждены сигнальной лентой – на месте начала дежурить полиция.
В зону повышенной готовности были включены Штанигурт, Полынга, Колевай, Малый, Лудошур и Лекшур. Городская комиссия будет совершать подомовой обход с изъятием всей домашней птицы в зоне карантина – хозяева получат компенсационные выплаты. Также сообщается, что специалисты проведут выборочные тесты местных жителей на птичий грипп.
Ранее власти Ростовской области сообщили, что с начала 2023 года официально зарегистрировано 25 случаев заболевания корью на территории региона. Из них в 16 случаях вирус имеет завозной характер.