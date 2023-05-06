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США подозревает Binance в помощи россиянам в обходе санкций

Экономика
США подозревает Binance в помощи россиянам в обходе санкций

Отдел национальной безопасности министерства юстиции США начал проверку криптовалютного обменника Binance в связи с подозрением в помощи россиянам обходить санкции. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Как сообщает Министерство юстиции, расследование должно обнаружить факт нарушения биржей санкций, введенных против России. Подчеркивается, что к криптобирже также предъявлены обвинения в помощи обхода санкций, введенных против Ирана. Binance сообщил о своем сотрудничестве со следствием и готовности исполнять все американские законы и финансовые рестрикции.

Ранее стало известно, что криптобиржа Binance вновь разрешила пополнять свой депозит с российских карт.
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