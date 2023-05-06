США подозревает Binance в помощи россиянам в обходе санкций

Как сообщает Министерство юстиции, расследование должно обнаружить факт нарушения биржей санкций, введенных против России. Подчеркивается, что к криптобирже также предъявлены обвинения в помощи обхода санкций, введенных против Ирана. Binance сообщил о своем сотрудничестве со следствием и готовности исполнять все американские законы и финансовые рестрикции.