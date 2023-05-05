Эксперт Евсеев оценил перспективы вступления Украины в НАТО

Он отметил, что обсуждения подобного варианта развития событий не имеют смысла, потому что НАТО не хочет становиться стороной конфликта против России. Украина может стать членом альянса только после заключения мирных договоренностей, которые позволят зафиксировать границы. Однако Москва яро противится такому сценарию, и это не соответствует ее интересам. Даже если будет подписано соглашение о перемирии, это не приведет к вступлению Украины в НАТО, считает эксперт.