Эксперт Евсеев оценил перспективы вступления Украины в НАТО

Военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что Украина не сможет войти в альянс НАТО даже после завершения боевых действий на ее территории. Об этом сообщает издание «Царьград».
Он отметил, что обсуждения подобного варианта развития событий не имеют смысла, потому что НАТО не хочет становиться стороной конфликта против России. Украина может стать членом альянса только после заключения мирных договоренностей, которые позволят зафиксировать границы. Однако Москва яро противится такому сценарию, и это не соответствует ее интересам. Даже если будет подписано соглашение о перемирии, это не приведет к вступлению Украины в НАТО, считает эксперт.
Ранее похожую точку зрения высказал политолог Дмитрий Журавлев. Он считает, что страны Запада опасаются ядерной войны.