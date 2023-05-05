«США больше не являются гегемоном»: Экс-разведчик Скотт Риттер высказался о БРИКС и НАТО

Бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал о том, в какую сторону будут двигаться страны на фоне потери лидерства США на мировой арене.
Политика однополярного мира полностью разрушена, и США больше не являются единственным лидером. Этот факт очевиден и его нельзя оспорить. Теперь текущие политические события будут зависеть от экономических союзов по типу БРИКС, куда стремятся многие страны. На фоне этого не исключено, что страны НАТО, которые находятся в зависимости от США, попытаются организовать свой собственный союз, предположил Риттер во время презентации своей новой книги в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что США теряют свою гегемонию на экономической и мировой арене в связи с тем, что текущие события сильно пошатнули экономику Штатов. Таким образом доллар теряет свое лидерство и может перестать быть главной валютой, что приведет к краху американской экономической системы.