Политика однополярного мира полностью разрушена, и США больше не являются единственным лидером. Этот факт очевиден и его нельзя оспорить. Теперь текущие политические события будут зависеть от экономических союзов по типу БРИКС, куда стремятся многие страны. На фоне этого не исключено, что страны НАТО, которые находятся в зависимости от США, попытаются организовать свой собственный союз, предположил Риттер во время презентации своей новой книги в Санкт-Петербурге.