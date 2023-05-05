Актер Сергей Маковецкий чуть не подрался с депутатом в аэропорту

Маковецкий решил сделать замечание депутатам за курение в аэропорту, так как закон о борьбе с потреблением сигарет в таких местах был принят ими еще в 2013 году. Один из них возмутился, мол актеру можно курить в терминале, а ему нельзя. Артист отметил, что во время спора с парламентариями ситуация чуть было не перешла в драку.