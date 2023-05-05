Актер Сергей Маковецкий чуть не подрался с депутатом в аэропорту

Российский артист Сергей Маковецкий рассказал о конфликте с парламентариями в аэропорту. Инцидент произошел из-за курения на территории воздушной гавани. Об этом пишет IZ.RU.
Маковецкий решил сделать замечание депутатам за курение в аэропорту, так как закон о борьбе с потреблением сигарет в таких местах был принят ими еще в 2013 году. Один из них возмутился, мол актеру можно курить в терминале, а ему нельзя. Артист отметил, что во время спора с парламентариями ситуация чуть было не перешла в драку.
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