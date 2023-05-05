Бельгия придумала, как Евросоюзу избавиться от беженцев

Власти Бельгии предложили странам Евросоюза ввести новую систему поощрения за возврат на родину украинских беженцев. Об этом сообщили РИА Новости.
По мнению Брюсселя, Западу нужно давать беженцам дополнительную мотивацию в виде социальных выплат для возврата обратно на Украину. Они опубликовали текст своего доклада со стратегией по избавлению от нахлынувшего потока мигрантов, в котором данная мера и числится.
Дополнительные денежные средства должны помочь украинцам обустроиться и встать на ноги, когда они вернутся обратно в свою страну. Тех же беженцев, которые смогли трудоустроиться и начать получать образование обеспечат видом на жительство. В планах у ЕС разработка программы по интеграции украинцев обратно в их общество.
Ранее политолог Колчин заявил, что поддержка Украины приближает Польшу к банкротству.