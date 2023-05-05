Бельгия придумала, как Евросоюзу избавиться от беженцев

Дополнительные денежные средства должны помочь украинцам обустроиться и встать на ноги, когда они вернутся обратно в свою страну. Тех же беженцев, которые смогли трудоустроиться и начать получать образование обеспечат видом на жительство. В планах у ЕС разработка программы по интеграции украинцев обратно в их общество.