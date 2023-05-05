Эксперты предупредили о главной проблеме в длительных отношениях

Семейный психотерапевт Джон Готтман рассказал о проблемах в отношениях, которые необходимо обсуждать и решать.
Одной из главных проблем в отношениях становится отсутствие интимной близости. По разного родам причинам страсть и желание секса в отношениях могут угаснуть, и многие оставляют эту проблему нерешенной, так как либо бояться ее обсуждать, либо не хотят разбираться с последствиями.
Зачастую партнеры могут расстаться из-за того, что не видят роста и развития со стороны избранника, что рано или поздно приводит к ссорам. Также все радости и неудачи в отношениях необходимо обсуждать, так как их игнорирование может предотвратить проблемы, информирует The List.
Ранее сообщалось, что специалисты рекомендовали одиноким людям избегать некоторых действий, чтобы расширить круг знакомств и найти пару. Например, не стоит ждать определенного момента для знакомства в виде похудения или других факторов, нужно сразу идти знакомиться и не бояться.