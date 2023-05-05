Эксперты предупредили о главной проблеме в длительных отношениях

Зачастую партнеры могут расстаться из-за того, что не видят роста и развития со стороны избранника, что рано или поздно приводит к ссорам. Также все радости и неудачи в отношениях необходимо обсуждать, так как их игнорирование может предотвратить проблемы, информирует The List.