Экс-дипломат Уильям Тейлор призвал президента Украины Владимира Зеленского отказаться от коррупции

США и Евросоюз должны быть уверены в Украине, чтобы продолжать спонсировать ее в финансовом и военном плане. Эта уверенность пошатнулась после того, как украинские СМИ предоставили доказательства коррупции в правительстве. Поэтому сейчас президент Владимир Зеленский и его команда должны продемонстрировать свои намерения избавиться от коррупции на всех уровнях и не допускать ее в дальнейшем, заявил Тейлор во время выступления в Институте мира.