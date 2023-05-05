Экс-дипломат Уильям Тейлор призвал президента Украины Владимира Зеленского отказаться от коррупции

Бывший американский дипломат Уильям Тейлор, работавший в посольстве в Киеве, обратился к правительству Украины. Он заявил, что США должны увидеть готовность страны пресечь всяческие незаконные денежные махинации в правительстве.
США и Евросоюз должны быть уверены в Украине, чтобы продолжать спонсировать ее в финансовом и военном плане. Эта уверенность пошатнулась после того, как украинские СМИ предоставили доказательства коррупции в правительстве. Поэтому сейчас президент Владимир Зеленский и его команда должны продемонстрировать свои намерения избавиться от коррупции на всех уровнях и не допускать ее в дальнейшем, заявил Тейлор во время выступления в Институте мира.
Ранее сообщалось, что бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник рассказал о коррупции в правительстве. Он заявил, что Киев использует мошеннические схемы для того, чтобы покупать снаряжение по завышенным ценам и воровать.