Российские ученые рассказали о причинах взрыва ракеты Starship Super Heavy

Так, по их мнению, причиной отказа первых двух двигателей была бетонная крошка, вырвавшаяся из стартовой площадки после пуска ракеты. Еще одной причиной назван отказ гидравлической системы аппарата, которая отвечает за управление тягой всех 13 двигателей.