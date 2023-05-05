Российские ученые рассказали о причинах взрыва ракеты Starship Super Heavy

Российские ученые из издания N+1 проанализировали старт ракеты главы компании SpaceX Илона Маска Starship Super Heavy и выяснили причины взрыва летательного аппарата.
Так, по их мнению, причиной отказа первых двух двигателей была бетонная крошка, вырвавшаяся из стартовой площадки после пуска ракеты. Еще одной причиной назван отказ гидравлической системы аппарата, которая отвечает за управление тягой всех 13 двигателей.
Потеря управления, наблюдавшаяся после старта ракеты, обуславливается компенсацией схода с траектории полета. Смена цвета пламени из сопла двигателей возможно связана с попаданием в топливо посторонних элементов.
При этом ученых очень озадачило постоянное разрушение пусковых площадок, после старта аппаратов Маска. Одноразовые бетонные платформы являются одной из главных проблем космической программы миллиардера.
Ранее Джо Байден раскритиковал Илона Маска за его предпринимательские навыки.