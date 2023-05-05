Минцифры предложило создать Реестр воинского учета до конца 2023 года

Министерство цифрового развития выступило с инициативой о запуске единого реестра воинского учета до 31 декабря 2023 года. Создание инструмента должно будет осуществлено в три этапа. Об этом пишет «РИА Новости».
Первый этап, который по замыслу окончится 31 декабря текущего года, будет включать обеспечение создания Реестра воинского учета. В его рамках будет проведена апробация организационных, технических и методических условий для введения инструмента в эксплуатацию.
Ранее гражданин Республики Казахстан был приговорен к 13 годам лишения свободы за попытку уничтожения военкомата в Омске. Злоумышленник и его подельник совершили поджог военного комиссариата с использованием самодельных коктейлей Молотова.