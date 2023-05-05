На Украине возбуждено уголовное дело против руководства Свято-Духовского монастыря УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) предоставила окружной прокуратуре доказательства того, что руководство Почаевского Свято-Духовского монастыря произвело несанкционированные изменения на территории церкви – был частично снят верхний слой почвы в рамках строительных работ. В связи с этим против руководства возбуждено уголовное дело, а прокуратура совместно с сотрудниками экологической организации проведет проверку монастыря, информирует «Главком».