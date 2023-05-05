СК даст оценку противоправным действиям украинского делегата на ПАЧЭС в отношении российского представителя

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку действиям представителя украинской стороны на саммите ПАЧЭС в отношении делегата от России. Об этом рассказали в ведомстве.
Напомним, что украинский представитель напал на одного из российских делегатов в ходе саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в столице Турции. Россиянин получил травмы и был госпитализирован.
Следственный комитет в рамках процессуальной проверки установит обстоятельства инцидента. Сотрудники ведомства дадут юридическую оценку действиям в отношении гражданина Российской Федерации.
Ранее парламентарий Сергей Гаврилов предложил отправлять на подобные ПАЧЭС мероприятия депутата Николая Валуева. Инициатива направлена на предотвращение скандальных инцидентов в будущем.