Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

СК даст оценку противоправным действиям украинского делегата на ПАЧЭС в отношении российского представителя

Политика
СК даст оценку противоправным действиям украинского делегата на ПАЧЭС в отношении российского представителя

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку действиям представителя украинской стороны на саммите ПАЧЭС в отношении делегата от России. Об этом рассказали в ведомстве.

Напомним, что украинский представитель напал на одного из российских делегатов в ходе саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в столице Турции. Россиянин получил травмы и был госпитализирован.

Следственный комитет в рамках процессуальной проверки установит обстоятельства инцидента. Сотрудники ведомства дадут юридическую оценку действиям в отношении гражданина Российской Федерации.

Ранее парламентарий Сергей Гаврилов предложил отправлять на подобные ПАЧЭС мероприятия депутата Николая Валуева. Инициатива направлена на предотвращение скандальных инцидентов в будущем.
бастрыкин александр бастрыкин следственный комитет ПАЧЭС скандал
Военкоры ФАН