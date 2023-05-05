Средний объем вклада россиянина в банке достиг 300 тыс рублей

Как сообщает сайт издания РБК, данная сумма стала рекордной с 2021 года. В тяжелом и кризисном 2022 году, медианный показатель вклада составлял примерно 270 тысяч рублей. В отчет агентства не принимались вклады с суммой на счете менее тысячи рублей. Общий объем застрахованных банковских счетов в России составил почти 37 трлн рублей.