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Средний объем вклада россиянина в банке достиг 300 тыс рублей

Экономика
Средний объем вклада россиянина в банке достиг 300 тыс рублей

Агентство по страхованию вкладов заявило, что впервом квартале 2023 года размер среднего вклада в российских банках составил 301 тысячу рублей.

Как сообщает сайт издания РБК, данная сумма стала рекордной с 2021 года. В тяжелом и кризисном 2022 году, медианный показатель вклада составлял примерно 270 тысяч рублей. В отчет агентства не принимались вклады с суммой на счете менее тысячи рублей. Общий объем застрахованных банковских счетов в России составил почти 37 трлн рублей.

Эксперты полагают, что на рост средней суммы повлияли крупные вложения состоятельных клиентов.

Ранее экономист Бобров заявил, что дефолт экономики США неизбежен.
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