В нескольких регионах России прошли задержания членов организации «Артподготовка»*

Организация «Артподготовка»*, планировала провести диверсионную фейковую акцию «Небесный полк» в честь Дня Победы. Об этом сообщает издание URA.RU.
В рамках этой акции предполагалось запустить воздушные шары с фольгой в нескольких городах России, чтобы затруднить работу систем противовоздушной обороны. В ходе обысков в нескольких регионах России было задержано пять организаторов акции, у которых были изъяты средства связи, компьютерная техника и фрагменты фольги.
Кроме того, организаторы отправили письма от имени правительства Москвы и общероссийского движения «Бессмертный полк» в образовательные учреждения Москвы, где требовали привлечь школьников, студентов и родственников к акции. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье 205.5 УК РФ.
Ранее в Мелитополе задержали украинских диверсантов, планировавших организацию террористических актов. У мужчин обнаружили взрывчатые вещества.
* Террористическое движение, запрещенное в России.