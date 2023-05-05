В нескольких регионах России прошли задержания членов организации «Артподготовка»*

В рамках этой акции предполагалось запустить воздушные шары с фольгой в нескольких городах России, чтобы затруднить работу систем противовоздушной обороны. В ходе обысков в нескольких регионах России было задержано пять организаторов акции, у которых были изъяты средства связи, компьютерная техника и фрагменты фольги.