РИА Новости: взрывы происходят на территории Сумской области Украины

Сообщается о звуках взрывов на территории Сумской области Украины. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на украинские средства массовой информации.
Министерство цифровой трансформации Украины представило данные о работе систем предупреждения на территории страны на интерактивной онлайн-карте. Исходя из информации ведомства, сигнал тревоги на Сумщине прозвучал в 22:11. Звук взрывов был слышен в Шосткинском районе региона.
Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Запорожье. По сообщениям украинских средств массовой информации на территории города произошло несколько взрывов. До этого на территории четырех областей Украины дважды в течение суток работали системы предупреждения.