Нападающий Лионель Месси обратился к руководству «Пари Сен-Жермен» после несогласованной поездки в другой клуб

Месси покинул команду после матча с «Лорьяном» и отправился в Саудовскую Аравию с рабочим визитом в клуб «Аль-Хиляль». Однако его поездка не была согласована со стороны руководства клуба, и ему никто не разрешал ехать. Вернувшись с переговоров, Месси заявил, что рассчитывал на выходной, который обычно давали игрокам после матча, поэтому не стал отменять свою поездку. Он извинился перед командой и заявил, что сожалеет о принесенных неудобствах клубу, поэтому ожидает ответа от руководства на его действия, написал Месси в своих социальных сетях.