Нападающий Лионель Месси обратился к руководству «Пари Сен-Жермен» после несогласованной поездки в другой клуб

Нападающий Лионель Месси, который выступает во французском клубе «Пари Сен-Жермен», попросил прощения у своей команды после того, как без разрешения руководства покинул клуб ради поездки в Саудовскую Аравию.
Месси покинул команду после матча с «Лорьяном» и отправился в Саудовскую Аравию с рабочим визитом в клуб «Аль-Хиляль». Однако его поездка не была согласована со стороны руководства клуба, и ему никто не разрешал ехать. Вернувшись с переговоров, Месси заявил, что рассчитывал на выходной, который обычно давали игрокам после матча, поэтому не стал отменять свою поездку. Он извинился перед командой и заявил, что сожалеет о принесенных неудобствах клубу, поэтому ожидает ответа от руководства на его действия, написал Месси в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что клуб «Аль-Хиляль» стал первым, кто выдвинул Месси официальное предложение о переходе. Руководство готово предложить нападающему 386 млн евро в год. На данный момент игрок получает в ПСЖ только 35 млн евро.