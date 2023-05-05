Названы четыре ошибки, которых следует избегать, когда вы одиноки

Эксперты из The Washington Post изучили отчет Исследовательского центра Пью и выяснили, какие четыре ошибки допускают люди когда они одиноки.
Так, ученые не рекомендуют ждать чего-то вроде похудения или социализации в коллективе, чтобы начать общаться. У испытуемых наблюдались искаженные впечатления о себе. Уверяют, никто о вас плохо не думает.
Не избегайте новых знакомств. Разговоры с незнакомцами помогают в социальном взаимодействии, а потенциальные связи и отношения должны вас лишь побуждать к получению новых ощущений.
Не избегайте личных вопросов. Границы каждого человека индивидуальны и пока вы не «надавите» - никогда не узнаете какие из тем запретны, а какие наоборот интересны собеседнику.
Не стесняйтесь просить о помощи. Исследование показало, что большинству испытуемых наоборот, нравилось оказывать услугу другим. Вещь крайне полезная, но этим злоупотреблять не стоит.
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