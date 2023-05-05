Ученые прогнозируют рост количества северных сияний

Множество американских ученых считают, что в ближайшее время нам стоит ожидать активизацию северных сияний по всему миру.
Как сообщает сайт издания The New York Times, повышенная видимость огней «сияния» уже началась. Причинами для это называют смену местами магнитного поля Солнца. Этот цикл проходит раз в 11 лет и сопровождается активной фазой данного природного явления.
Своего пика активности Солнце достигнет в 2025 году, что позволит видеть северные сияния на территории растянувшейся практически до экватора Земли.
Ранее стало известно, что мощнейшая магнитная буря накрыла планету и вызвала появление северных сияний на территории Ленобласти, Москвы и Санкт-Петербурга.