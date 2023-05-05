«Собаки лают, караван идет»: Пригожин рассказал об успехах ЧВК «Вагнер» в условиях дефицита боеприпасов

Подразделения ЧВК «Вагнер» за день продвинулись в Бахмуте по разным направлениям до 170 метров. Бойцами занято 59,5 тысячи метров площади города. Слова основателя компании Евгения Пригожина передает его пресс-служба.
Ситуацию осложняет тяжелейший «снарядный голод». В настоящее время противник контролирует около 2,5 квадратных километра территории.
«Как я сегодня и говорил, у нас есть еще остатки возможностей продвигаться в Бахмуте до исхода дня 9 мая. Собаки лают, а караван идет», — заявил бизнесмен.
Ранее Пригожин отмечал, что ЧВК «Вагнер» не получила ни одного ответа от российского командования на касающиеся поставок снарядов запросы. Заявление прозвучало на фоне рабочего визита Шойгу в штаб объединенной группировки российских войск в Ростове-на-Дону.