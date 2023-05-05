«Собаки лают, караван идет»: Пригожин рассказал об успехах ЧВК «Вагнер» в условиях дефицита боеприпасов

Ранее Пригожин отмечал, что ЧВК «Вагнер» не получила ни одного ответа от российского командования на касающиеся поставок снарядов запросы. Заявление прозвучало на фоне рабочего визита Шойгу в штаб объединенной группировки российских войск в Ростове-на-Дону.