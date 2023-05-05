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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила против закона об убийстве бездомных животных

Общество
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила против закона об убийстве бездомных животных

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о законопроекте, согласно которому всех бездомных животных будут усыплять. Закон находится на рассмотрении в Госдуме.

Законопроект предложила депутат Сардана Авксентьева. Если он будет принят, то всех бездомных кошек и собак будут отлавливать и усыплять без возможности найти им дом или поместить в приют. По мнению Мизулиной, подобные законы являются первым шагом к тому, чтобы практиковать эвтаназию на людях. Если начать решать проблему с бродячими животными таким «бездушным» способом, то вскоре может дойти и до людей, написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Ранее MK сообщал, что в Госдуме предложили законопроект о «гуманной эвтаназии» бездомных животных. В связи с этим во многих регионах появились листовки, которые предлагают людям согласиться на подобные методы истребления животных.
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