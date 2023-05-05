Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила против закона об убийстве бездомных животных

Законопроект предложила депутат Сардана Авксентьева. Если он будет принят, то всех бездомных кошек и собак будут отлавливать и усыплять без возможности найти им дом или поместить в приют. По мнению Мизулиной, подобные законы являются первым шагом к тому, чтобы практиковать эвтаназию на людях. Если начать решать проблему с бродячими животными таким «бездушным» способом, то вскоре может дойти и до людей, написала Мизулина в своем Telegram-канале.